В интернет-магазинах можно будет проверить безопасность товаров

Покупателям интернет-магазинов будет доступна информация о соответствии товаров требованиям безопасности из открытых реестров Росаккредитации, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Информация о наличии действующих сертификатов соответствия или деклараций о соответствии будет автоматически добавляться в карточку описания товара в интернет-магазине. К карточке будут подтягиваться сведения не только о номере сертификата или декларации, но также GTIN, GLN - атрибуты, которые позволяют проследить движение товара.

"Порядка 60 миллионов россиян сегодня делают заказы в интернете - это те, кто оценил простоту, удобство и другие преимущества покупок онлайн. Новая возможность - получать полную информацию о качестве товаров, безусловно, позволит выстраивать с покупателями более доверительные отношения", - подчеркнул Артем Соколов.

Росаккредитация и АКИТ реализуют пилотный проект по созданию сервиса предоставления актуальных сведений из реестров сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в негосударственные информационные системы. Принять в нем участие готовы 12 ритейлеров.

"Участие в проекте по интеграции данных станет для интернет-площадок конкурентным преимуществом и обеспечит потребителей онлайн-торговли дополнительными гарантиями достоверности информации о товаре, представленной на площадках", - отметил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.