В интернет-магазинах можно будет проверить безопасность товаров

Новости

В России появятся центры компетенций для студентов 12:33
В Дагестане погибли несколько десятков краснокнижных пеликанов 12:32
В Красноярском крае незаконно вырубили лес почти на восемь млн рублей 12:27
У сиквела "Кота в сапогах" появилась дата премьеры 12:26
ФАС оштрафовала "Лабораторию Касперского" из-за рекламы 12:25
Канцлер Австрии предположил возврат к нормальной жизни летом 12:16
Как хорошо написать сочинение на ЕГЭ по обществознанию: советы эксперта 12:16
Кучерена: Сноуден подаст документы на гражданство РФ 12:14
На Кубани капитана иностранного судна оштрафовали за нарушение границы 12:03
Оперштаб: Еще 1760 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:39
Средний размер ипотечных кредитов вплотную приблизился к 3 млн рублей 11:29
На Урале простились с воспитанником ХК "Трактор" Тимуром Файзутдиновым 11:29
В России появятся больничные капелланы 11:25
Экстремалы пожарили сосиски на раскаленной лаве Ключевского вулкана 11:25
Косачев о словах Байдена: Ожидания новой политики США списаны в утиль 11:24
Хинштейн оценил возможность блокировки Twitter в России 11:24
Жителя Приамурья осудили на четыре года за донос на полицейского 11:18
Вышел новый тизер фильма "Годзилла против Конга" 11:17
Креативный директор оргкомитета "Токио-2020" ушел в отставку из-за скандала 10:59
Премьера продолжения "Венома" с Томом Харди вновь перенесена 10:49
"Диктаторы отдыхают": В Британии раскритиковали поправки в закон о митингах 10:45
Дорожное движение ограничили на юго-западе Москвы до 4 апреля 10:44
Благоустройство территории возле МЦД-2 "Курьяново" завершат к лету 10:39
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле 10:37
Умер актер Генри Дэрроу - Рафаэль Кастильо из "Санта-Барбары" 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Антонов вылетит в Москву на консультации 20 марта
Антонов вылетит в Москву на консультации 20 марта
18.03.2021 11:57
Рубрика: Экономика

В интернет-магазинах можно будет проверить безопасность товаров

Текст: Ирина Жандарова
Покупателям интернет-магазинов будет доступна информация о соответствии товаров требованиям безопасности из открытых реестров Росаккредитации, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Информация о наличии действующих сертификатов соответствия или деклараций о соответствии будет автоматически добавляться в карточку описания товара в интернет-магазине. К карточке будут подтягиваться сведения не только о номере сертификата или декларации, но также GTIN, GLN - атрибуты, которые позволяют проследить движение товара.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Платить за покупки в магазинах можно будет пустыми бутылками

"Порядка 60 миллионов россиян сегодня делают заказы в интернете - это те, кто оценил простоту, удобство и другие преимущества покупок онлайн. Новая возможность - получать полную информацию о качестве товаров, безусловно, позволит выстраивать с покупателями более доверительные отношения", - подчеркнул Артем Соколов.

Росаккредитация и АКИТ реализуют пилотный проект по созданию сервиса предоставления актуальных сведений из реестров сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в негосударственные информационные системы. Принять в нем участие готовы 12 ритейлеров.

"Участие в проекте по интеграции данных станет для интернет-площадок конкурентным преимуществом и обеспечит потребителей онлайн-торговли дополнительными гарантиями достоверности информации о товаре, представленной на площадках", - отметил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 9 803 случая COVID-19 в 85 регионах
Росрыболовство опровергло данные о возможном росте цен на самую дешевую рыбу
The Lancet: Риск повторного заражения COVID-19 выше у людей старше 65 лет
В бундестаге назвали "маразмом" призыв Киева к Берлину "помочь вернуть Крым"
IATA запустила программу международных паспортов путешественников
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы