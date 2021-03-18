Новости

СК предложил госзащиту бывшей пленнице "скопинского маньяка" 18:39
Путин поставил цель для Крыма: триллион инвестиций за четыре года 18:38
У москвички отобрали машину из-за накопленных штрафов 18:32
СК: Каратель Латышского легиона СС причастен к убийствам в Жестяной Горке 18:31
Захарова: Россия много услышала от "коллективного Запада" за последние годы 18:28
На Украине назвали две причины возможного краха страны 18:25
Агентство Fitch повысило прогноз по росту экономики России 18:15
Правительство Болгарии обвинили в использовании страха как рычага управления 18:00
В столице Киргизии отменили празднование Нооруза 18:00
Путин оценил крымские стройки 17:48
Россияне отметили вклад Путина, Примакова и Шойгу в сохранение наследия СССР 17:46
В Мексике изъяли поддельную вакцину "Спутник V" 17:14
Жители оренбургского поселка больше двух недель остаются без воды 17:12
Ростуризм: За полдня россияне купили туры с кешбэком на 100 млн рублей 17:09
Чернышенко: Во "второй пакет" поддержки ИТ-отрасли вошли 64 меры 17:06
Запасы пресной воды под Азовским морем определят к июлю 17:02
ЦИК объявил конкурс на логотип и слоган выборов в Госдуму 17:01
Лавров посетит Китай и Южную Корею 17:00
Настоящая весна придет в Москву через несколько дней 16:57
Медведев ответил Байдену цитатой из Фрейда 16:46
Власти Москвы на месяц отложат новые ограничения на МКАД 16:39
Абрамченко: Нам необходимо высадить 35 млн га леса 16:35
Абрамченко поддержала идеи экологического просвещения 16:30
Путин: Число туристов в Крыму должно увеличиться до 10 млн в год 16:26
В Испании приняли закон об эвтаназии 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
18.03.2021 17:14
Рубрика: В мире

В Мексике изъяли поддельную вакцину "Спутник V"

Текст: Елена Манукиян
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Поддельную партию российской вакцины от коронавируса Спутник V изъяли власти Мексики, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций со ссылкой на официальное заявление мексиканского правительства.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
В Евросоюзе назвали российский "Спутник V" хорошим препаратом

Так, дизайн упаковки фальсификата имитировал российский препарат, но отличался от оригинала. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины. Отмечается, что российские госструктуры будут сотрудничать с властями Мексики в ходе расследования.

В РПФИ подчеркнули, что попытка поставки поддельной вакцины - пример возможных провокаций против российского препарата. Между тем, каждая произведенная партия "Спутник V" проходит самый строгий контроль, у каждой ампулы есть уникальный QR-код, позволяющий отследить ее происхождение. Транспортировку вакцины "Спутник V" осуществляют только авторизованные перевозчики, которые соблюдают все необходимые стандарты безопасности, включая дистанционный контроль температуры.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин: Борьба с пандемией коронавируса еще не закончилась
Росрыболовство опровергло данные о возможном росте цен на самую дешевую рыбу
Косачев: За отзывом посла из США может последовать лишь разрыв дипотношений
В бундестаге назвали "маразмом" призыв Киева к Берлину "помочь вернуть Крым"
В Армении назначена дата внеочередных парламентских выборов
Итальянский художник изобразил на поле российскую вакцину "Спутник-V"
В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов