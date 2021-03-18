В Мексике изъяли поддельную вакцину "Спутник V"

Поддельную партию российской вакцины от коронавируса Спутник V изъяли власти Мексики, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций со ссылкой на официальное заявление мексиканского правительства.

Так, дизайн упаковки фальсификата имитировал российский препарат, но отличался от оригинала. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины. Отмечается, что российские госструктуры будут сотрудничать с властями Мексики в ходе расследования.

В РПФИ подчеркнули, что попытка поставки поддельной вакцины - пример возможных провокаций против российского препарата. Между тем, каждая произведенная партия "Спутник V" проходит самый строгий контроль, у каждой ампулы есть уникальный QR-код, позволяющий отследить ее происхождение. Транспортировку вакцины "Спутник V" осуществляют только авторизованные перевозчики, которые соблюдают все необходимые стандарты безопасности, включая дистанционный контроль температуры.