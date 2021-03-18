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Рубрика: Культура

В РИО представили трехтомник "История Севастополя"

Текст: Елена Новоселова
Белый город, синее небо, красные черепичные крыши, - Севастополь всегда был в цветах российского флага. В этой же гамме оформлена обложка трехтомника "История Севастополя", первого фундаментального научного исследования по истории города с палеолита до воссоединения с Россией, которую презентовали в Российском историческом обществе (РИО).
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В пятницу вместе с выставкой, посвященной созданию монографии, книга будет представлена жителям Севастополя. Города, который после событий "крымской весны" получил неофициальный статус патриотической столицы России.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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"Ровно 7 лет назад, 18 марта 2014 года, по итогам всенародного референдума произошло долгожданное воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Демократический выбор жителей полуострова восстановил утраченную ранее историческую справедливость", - заявил на презентации председатель РИО Сергей Нарышкин.

Он напомнил, что при передаче Крыма Украине в 1954 году мнением его граждан никто не поинтересовался. "Непродуманное волюнтаристское решение Хрущева повлекло за собой самые трагические последствия. Однако история все расставляет на свои места. Вынужденная разлука лишь укрепила севастопольцев и крымчан в их стремлении вернуться в родное отечество, соединить свою судьбу и свое будущее с великой Россией", - подчеркнул глава РИО и добавил, что самоотверженная борьба жителей за историческую правду, родной язык и культуру вызывает уважение многих людей во всем мире.

Нарышкин поблагодарил севастопольских историков, которые за 23 года под украинской властью не изменили ни своей профессии, ни принципам, сохранили научную школу. "Эта книга - их триумф, она проникнута особым духом патриотизма и гордостью за свой город", - подчеркнул он, не забыв упомянуть московских и петербургских историков, которые участвовали в написании трехтомника.

Кстати, в нем можно увидеть более ста ранее неопубликованных фотографий и документов, которые хранятся в Музее обороны Севастополя.

Сергей Карпов, академик РАН, научный руководитель лаборатории истории Византии и Причерноморья МГУ:

- Историческая связь Севастополя и Крыма с Россией закреплена с очень раннего времени. Мало того, есть в истории такие пункты, которые являются средостениями времени, которые связывают мировую, национальную и региональную историю. В числе них и Севастополь. Испокон веков начиная с Крещения Руси, вектор развития который шел от Руси к Европе, проходил через Крым и Севастополь (Херсонес). Россию с этими местами связывает не только память историческая, но и память генетическая. И эта память очень важна для всего нашего народа.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани
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У историков есть особый дар - дар воскресения. В каждом из трех томов "Истории Севастополя" воскрешены имена великих деятелей российской истории, связанных с Севастополем и самих севастопольцев. Херсонес пропитан кровью великих мучеников и подвижников, великих защитников.

Скажем, для Византии Севастополь был "Сибирью", куда ссылали тех, кто был неугоден власти. И Крым прошли Кирилл и Мефодий.

Очевидно, что эту книгу нужно будет продолжать. Важно написать историю российского Крыма после 2014 года, чтобы показать, чем Россия изменила жизнь Севастополя.

В регионах Культура Литература Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Присоединение Крыма к России

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