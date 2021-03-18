Эффективность лекарств, которые будет закупать государство, предлагают измерять по новой стандартизированной методике: то есть учитывать не только, как они продлевают жизнь пациентов, но и как влияют на ее качество. Об этом рассказали "РГ" в центре экспертизы и контроля качества медицинской помощи минздрава.

Методику планируют применять, например, при формировании перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), средства на закупку которых выделяются из бюджета. Бывает так, что препарат продлевает жизнь, но у него очень много побочных эффектов. Например, при лечении онкологических заболеваний продолжительность жизни и ее качество отличаются в зависимости от выбранной терапии.

Так, один год качественной жизни будет выражаться в QALY (QALY, quality adjusted life year, год жизни с поправкой на качество) и оцениваться по таким параметрам, как подвижность (мобильность) пациента, его способность к самообслуживанию, активность в повседневной жизни, испытывает ли он боль и дискомфорт, беспокойство или депрессию. Таким образом, предлагая лекарство, например, для включения в печень ЖНВЛП, его производители должны будут отразить в досье эффект от препарата в виде QALY.

Аналогичная методика уже применяется за рубежом, однако параметры оценки качества жизни пациента в разных государствах могут отличаться.