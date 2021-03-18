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18.03.2021 21:14
Рубрика: В мире

За призыв к самоубийству - в тюрьму

Текст: Надежда Ермолаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 58(8409)
В Швеции подстрекательство к самоубийству теперь будут считать уголовным преступлением. Соответствующее решение принял парламент.
Фото: istockphoto
За прошлый год в Швеции в два с лишним раза выросла коррупция

Решение законодателей вступит в силу первого мая и дополнит Уголовный кодекс королевства двумя новыми видами преступлений. Первое: прямой призыв и подстрекательство к самоубийству. Наказание за него - тюремное заключение до двух лет. Под этот вид преступления попадают группы, сообщества и страницы в интернете, которые призывают к самоубийству, показывают способы его осуществления и своими действиями реально приводят к гибели человека. Это могут быть также навязчивые звонки и послания в виде писем и сообщений в мессенджерах. Второе, новое для УК Швеции преступление: неосторожное замечание, которое можно трактовать как призыв к самоубийству. За такое преступление предусмотрен штраф или тюремное заключение сроком на полгода. По данным правительства, до сих пор привлечь к ответственности подстрекателей к суициду не удавалось из-за отсутствия соответствующих положений в законе. Теперь полицейские надеются, что смогут судить за подобные действия совершеннолетних жителей. А вот как будут отвечать за свои призывы к суициду подростки, пока не ясно.

В мире Европа Швеция

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