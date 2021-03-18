В СК и МИД России передан доклад о нацистах из Латвии на службе ЦРУ

Все началось с фото 1969 года. Его увидели историки в эмигрантском журнале. На снимке члены центра "Даугавас ванаги", созданного в 1945 году бывшими латвийскими легионерами СС. Среди членов правления - Янис Цирулис, преступник, причастный к казням мирных граждан в селе Жестяная Горка Новгородской области. Рядом с ним - Вилис Хазнерс, член латышского легиона ваффен-СС, участвовавший в убийствах евреев в Румбульских лесах под Ригой в 40-е, а в 70-е ведший на радио "Свобода - Свободная Европа" программу о нарушении прав человека в СССР. Чуть в стороне - легионеры Альфред Берзиньш и Вилис Яннумс, тоже причастные к нацизму.

- Все они агенты ЦРУ, - говорит директор фонда "Историческая память" РАН Александр Дюков. - Мы подняли рассекреченные документы ЦРУ: 23 латышских легионера СС - агенты ЦРУ, 19 из них члены "Даугавас ванаги", а шесть имеют отношение к военным преступлениям. Моим потрясением было то, что среди агентов ЦРУ - Роберт Штиглиц, префект оккупационной Риги. Он руководил расстрелом евреев и коммунистов, а потом создавал сеть агентуры, в том числе и в СССР.

Александр Дюков собрал документально подтвержденные факты в доклад "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ" и передал в Следственный комитет и МИД России. В 2020 году Новгородский суд признал факт геноцида - убийство 500 мирных граждан у села Жестяная Горка, где доказано, одним из палачей был живущий в США Цирулис.

- Нюрнбергский трибунал и ООН признали, что преступления нацизма и геноцид не имеют срока давности, а поскольку доклад составлен документально и может быть представлен в суде, - говорит замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Сергей Чумарев, - то у него есть шансы на юридическое рассмотрение.

Правда, как признал Чумарев, несмотря на двусторонние договоры о правовой помощи РФ с США и Канадой, где осели бывшие легионеры, "выдать их для суда в России, как США и Канада выдали ФРГ около 70 нацистов, будет непросто". С точки зрения юридической, суды США и Канады не рассматривают дела, если преступления совершены не против их граждан и не на их территориях.

Мы хотим добиться запрета в Европе как экстремистских, не только "Даугавас ванаги", так и десятков подобных им центров на Украине, в Эстонии и других странах

- Есть у проблемы и идеология, - убежден Александр Дюков. - Такие центры, как "Даугавас ванаги", - ключевой актив, которым не разбрасываются. Например, сегодня советник президента Латвии по национальной безопасности Янис Кажоциньш был членом "Даугавас ванаги". Эта организация - один из кадровых резервов Латвии для США. Это улица с двусторонним движением, которая легализует нацистских пособников и способствует росту неонацизма в мире. Вот почему мы хотим добиться запрета в России и Европе как экстремистских, не только "Даугавас ванаги", так и десятков подобных им центров на Украине, в Эстонии, Литве и других странах Восточной Европы.

Дюков также признал, что в докладе "Палачи на пенсии" "есть имена сотен нацистских пособников, которые пока скрываются". Их имена он называть не стал. "Нужно доработать доказательную базу", - считает Дюков.