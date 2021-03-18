В СК и МИД России передан доклад о нацистах из Латвии на службе ЦРУ

Новости

В Вооруженных силах за сутки вылечились от коронавируса 47 военнослужащих 21:30
Бутина представила фонд, который будет бороться за права россиян за рубежом 21:19
Мусульманские богословы утвердили заключение о допустимости "Спутника V» 21:14
Экс-правозащитник приговорен к 4 годам и 8 месяцам за мошенничество 20:53
Возобновляемой энергетике усложнили условия получения поддержки 20:29
МИД РФ начал подготовку разговора Путина с Байденом 20:26
Песков не уточнил, куда Путин поедет на выходные 20:20
Игрок "Чертаново" дисквалифицирован за избиение футболиста "Локомотива" 20:18
МИД: Россия не отказывалась от диалога с НАТО 20:17
Обстоятельства жесткой посадки самолета во Внуково проверят следователи 20:03
В Москве введен план "Перехват" после похищения ребенка 19:57
В Германии трое скончались после прививки AstraZeneca 19:54
Путин предложил Байдену провести прямую дискуссию 19:49
Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет в Крыму в сентябре 19:31
Прокуроры выявили почти 150 тысяч нарушений в работе приставов 19:27
"Локомотив" вышел на третье место после победы над "Уфой" 19:26
Во Внуково у самолета сломалось шасси 19:24
Премьер-министр Михаил Мишустин на следующей неделе посетит Грецию 19:22
YouTube разблокировал аккаунт телеканала "Вести Крым" 19:16
Путин на концерте задал вопрос о любви к России 19:15
МИД назвал агрессивными выпады журналистов ФРГ в адрес российских коллег 19:05
В работе мессенджера Telegram произошел сбой 18:49
Путин приехал на концерт в Лужниках 18:43
СК предложил госзащиту бывшей пленнице "скопинского маньяка" 18:39
Путин поставил цель для Крыма: триллион инвестиций за четыре года 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
18.03.2021 20:21
Рубрика: В мире

Палачи на пенсии

В СК и МИД России передан доклад о нацистах из Латвии на службе ЦРУ
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 58(8409)
Все началось с фото 1969 года. Его увидели историки в эмигрантском журнале. На снимке члены центра "Даугавас ванаги", созданного в 1945 году бывшими латвийскими легионерами СС. Среди членов правления - Янис Цирулис, преступник, причастный к казням мирных граждан в селе Жестяная Горка Новгородской области. Рядом с ним - Вилис Хазнерс, член латышского легиона ваффен-СС, участвовавший в убийствах евреев в Румбульских лесах под Ригой в 40-е, а в 70-е ведший на радио "Свобода - Свободная Европа" программу о нарушении прав человека в СССР. Чуть в стороне - легионеры Альфред Берзиньш и Вилис Яннумс, тоже причастные к нацизму.

- Все они агенты ЦРУ, - говорит директор фонда "Историческая память" РАН Александр Дюков. - Мы подняли рассекреченные документы ЦРУ: 23 латышских легионера СС - агенты ЦРУ, 19 из них члены "Даугавас ванаги", а шесть имеют отношение к военным преступлениям. Моим потрясением было то, что среди агентов ЦРУ - Роберт Штиглиц, префект оккупационной Риги. Он руководил расстрелом евреев и коммунистов, а потом создавал сеть агентуры, в том числе и в СССР.

Фото: РИА Новости
Как Советский Союз получил информацию о сверхсекретной нацистской программе

Александр Дюков собрал документально подтвержденные факты в доклад "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ" и передал в Следственный комитет и МИД России. В 2020 году Новгородский суд признал факт геноцида - убийство 500 мирных граждан у села Жестяная Горка, где доказано, одним из палачей был живущий в США Цирулис.

- Нюрнбергский трибунал и ООН признали, что преступления нацизма и геноцид не имеют срока давности, а поскольку доклад составлен документально и может быть представлен в суде, - говорит замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Сергей Чумарев, - то у него есть шансы на юридическое рассмотрение.

Правда, как признал Чумарев, несмотря на двусторонние договоры о правовой помощи РФ с США и Канадой, где осели бывшие легионеры, "выдать их для суда в России, как США и Канада выдали ФРГ около 70 нацистов, будет непросто". С точки зрения юридической, суды США и Канады не рассматривают дела, если преступления совершены не против их граждан и не на их территориях.

Мы хотим добиться запрета в Европе как экстремистских, не только "Даугавас ванаги", так и десятков подобных им центров на Украине, в Эстонии и других странах

- Есть у проблемы и идеология, - убежден Александр Дюков. - Такие центры, как "Даугавас ванаги", - ключевой актив, которым не разбрасываются. Например, сегодня советник президента Латвии по национальной безопасности Янис Кажоциньш был членом "Даугавас ванаги". Эта организация - один из кадровых резервов Латвии для США. Это улица с двусторонним движением, которая легализует нацистских пособников и способствует росту неонацизма в мире. Вот почему мы хотим добиться запрета в России и Европе как экстремистских, не только "Даугавас ванаги", так и десятков подобных им центров на Украине, в Эстонии, Литве и других странах Восточной Европы.

Дюков также признал, что в докладе "Палачи на пенсии" "есть имена сотен нацистских пособников, которые пока скрываются". Их имена он называть не стал. "Нужно доработать доказательную базу", - считает Дюков.

В мире Европа Латвия

Главное сегодня

Путин на концерте задал вопрос о любви к России
В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права
Ростуризм: За полдня россияне купили туры с кешбэком на 100 млн рублей
Путин поставил цель для Крыма: триллион инвестиций за четыре года
Захарова: Россия много услышала от "коллективного Запада" за последние годы
Итальянский художник изобразил на поле российскую вакцину "Спутник-V"
В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов