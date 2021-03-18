В столичном СИЗО обнаружили ячейку запрещенного в РФ движения

Московские следователи возбудили уголовное дело по редко используемой статье 282.2 УК РФ "Организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

По версии следствия, год назад "обладающие криминальным авторитетом" сидельцы столичного изолятора организовали на территории СИЗО-4 УФСИН России по Москве ячейку международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (запрещено в РФ).

В СК отмечают, что расследование только началось: ищут всех причастных к созданию запрещенной организации.