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Рубрика: Происшествия

В столичном СИЗО обнаружили ячейку запрещенного в РФ движения

Текст: Наталья Козлова

Московские следователи возбудили уголовное дело по редко используемой статье 282.2 УК РФ "Организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

Фото: iStock
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По версии следствия, год назад "обладающие криминальным авторитетом" сидельцы столичного изолятора организовали на территории СИЗО-4 УФСИН России по Москве ячейку международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (запрещено в РФ).

В СК отмечают, что расследование только началось: ищут всех причастных к созданию запрещенной организации.

Происшествия Правосудие Тюрьмы

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