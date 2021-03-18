В Вене предприниматели выразили недовольство новым налогом на "воздух"

Муниципальные власти Вены запустили в весенний период проверку по оплате предпринимателями за цветочные горшки, вывески и лампы на своих заведениях. Даже если вывеска выходит на десять сантиметров за пределы здания, надо платить налог за пользование общественным пространством.

Это вызывает раздражение у владельцев кафе и ресторанов, которые и так понесли значительные потери в период пандемии. Рестораторы назвали нововведение "налогом на воздух".

Для каждого конкретного случая требуется разрешение в соответствии с законом о дорожном движении и с законом о налоге на использование общественного пространства. Документы выдаются компетентным органом. Это относится, например, к установке стеллажей для одежды перед магазином, открытию летнего сада, торговых киосков, размещению рекламных вывесок или освещения на стенах.

При этом администрация разделила Вену на три зоны, включая две в центральной части. Так, ежедневная оплата за установку торговых киосков максимум на 14 дней в зоне 1 составляет 15,6 евро, в зоне 2 - 13,5, в зоне 3 - 12 евро. А ежемесячная плата за летные веранды составляет из расчета за один квадратный метр площади в зоне 1- 20 евро, в зоне 2 - 10 и в зоне 3 -2 евро. Власти сообщили, что уже подготовили списки по открытию летних веранд при ресторанах и кафе, пишет газета Kronen Zeitung.