В YouTube прокомментировали блокировку аккаунта "Вести Крым"

В компании Google, куда входит видеохостинг YouTube, прокомментировали блокировку аккаунта "Вести Крым".

"YouTube не блокировал канал "Вести Крым", он доступен на платформе. Чтобы контент, загруженный на YouTube, был доступен соответствующей аудитории, мы полагаемся на сочетание технологий машинного обучения и людей. Если видео нарушает наши принципы сообщества, оно получает предупреждение (страйк), и мы приостанавливаем возможность загрузки нового контента на одну неделю. Если владелец видео не согласен с предупреждением, он имеет право его обжаловать. Канал подал апелляцию, и в результате его функциональность была полностью восстановлена, но видео имеет ограничение по возрасту, так как содержит сцены насилия", - рассказали "РГ" в пресс-службе Google.

Ранее аккаунт канала "Вести Крым" на YouTube был заблокирован из-за видеоролика от 21 апреля 2019 года за "якобы демонстрацию насильственных действий против отдельных лиц или определенной группы людей", сообщила "Россия 24".