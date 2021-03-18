Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги

Одна неправильно набранная цифра при переводе денег - и сумма уплывает неизвестно куда и кому. Такие неприятности стали встречаться все чаще из-за того, что подобными онлайн-переводами расплачиваются все большее число граждан. Поэтому разъяснения ­Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, изучившего такой спор, могут оказаться полезными многим людям.

Деньги, переведенные по ошибке, - не подарок владельцу счета, а неосновательное обогащение. Их надо вернуть. Фото: Сергей Михеев/РГ

Верховный суд рассмотрел весьма распространенную ситуацию - одна дама, жительница Нальчика, ошиблась и перевела деньги не на тот счет, на который хотела. Когда деньги не дошли и она стала разбираться, то ошибку на одну цифру увидела и попыталась взыскать переведенные деньги с получателя. Но получившая по ошибке деньги дама возвращать их добровольно отказалась. Пришлось нашей героине идти в местные суды. И там она все процессы проиграла.

Три местные судебные инстанции чуть ли не хором заявили: ошибившаяся дама не смогла доказать, что имело место "неосновательное обогащение".

Вот так дело дошло до Верховного суда, который поправил нижестоящие инстанции.

Главное, что заявил Верховный суд, звучит так: истец в таких спорах доказывает сам факт перевода, а ответчик - то, что деньги он получил законно, либо то, что такое неосновательное обогащение по закону нельзя взыскать.

А теперь все по порядку. Героиня нашей истории по ошибке перевела 55 000 рублей со своей банковской карты на счет некой гражданки, ей ранее незнакомой. Так как обратно этот перевод получательница не вернула, наша героиня пошла с иском в суд.

Важный момент - сделала она это не сразу, а спустя два с лишним года. В иске женщина написала, что просит суд взыскать с незнакомой ей гражданки свои деньги как "неосновательное обогащение" и добавить к этой сумме проценты за пользование чужими деньгами, расходы на представителя. В общем, получилось - 101 600 рублей.

Ни одна из дам на заседание суда в первую инстанцию не пришла. Но Нальчикский городской суд решил все же рассмотреть дело в отсутствие сторон. Вот что решил суд. Он сказал, что для перевода истице сначала нужно было зайти в банк-онлайн, а потом подтвердить операцию. Значит, истица не могла не понимать, что перевела деньги по ошибке на чужую карту. И, "железный аргумент", она очень долго не предпринимала никаких мер для возврата денег. Ведь с момента неправильного перевода до суда прошло больше двух лет.

Суд указал на статью 1109 Гражданского кодекса. Там сказано: "Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату". Значит, не нужно возвращать деньги, если средства отдали "сознательно и добровольно без каких-либо обязательств". А доказывать наличие таких оснований должен ответчик. Вот суд и записал - доказать, что у ответчика возникло неосновательное обогащение, напротив, должна истица. А еще суд сказал, что наша дама доказательств не представила. Ну и в иске отказал.

Местные апелляция и кассация с подобным решением были согласны. Тогда истица пожаловалась в Верховный суд. А там женщину поддержали.

Верховный суд заявил, что "приобретенное за счет другого лица без каких-либо на то оснований имущество является неосновательным обогащением и подлежит возврату, в том числе когда такое обогащение появилось из-за самого потерпевшего". Так сказано в статье 1102 Гражданского кодекса - "Обязанность возвратить неосновательное обогащение".

Еще высокий суд подчеркнул: доказать факт получения денег должен истец, а то, что это не неосновательное обогащение, - уже ответчик.

В нашем случае местные суды переложили обязанность доказать, что получательница не должна была получать деньги от истицы, на саму истицу.

Кроме этого Верховный суд добавил, что местные суды "не дали оценку действиям истицы". Суды сказали, что дама больше двух лет ничего не предпринимала, чтобы вернуть деньги. Но не увидели, что сначала надо было найти получательницу и установить, кто она. И иск наша героиня подала по месту жительства ответчика, чтобы установить ее фактический адрес.

Из разъяснений Верхового суда видно: для того, чтобы взыскать по ошибке перечисленные деньги, истцу достаточно подтвердить факт их перевода на счет ответчика. То есть предоставить банковскую выписку. Потом уже ответчик должен доказать, что получил сумму на законных основаниях.

И здесь есть проблема - отсутствие необходимой информации об ответчике. Где живет, есть ли у него имущество и так далее. Значит, надо идти в суд по месту нахождения банка или его филиала. Как станет известно, к кому пришли деньги, суд передаст дело по подсудности.

В нашем случае Верховный суд решения апелляции и кассации отменил, а дело направил на новое рассмотрение в Верховный суд Кабардино-Балкарии.