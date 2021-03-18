Военные отработали вопросы перебазирования авиации ВКС РФ в Беларусь

В ВВС Белоруссии и войсках ПВО прошла совместная штабная тренировка. В ее ходе отработали вопросы перебазирования авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации на аэродромы Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь. Кроме того, отработали и применение ВВС и войск ПВО в оборонительных действиях. Планируя использовать эту группировку войск, учитывали опыт боевых действий в Сирии и Нагорном Карабахе.

Начальник главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич высоко оценил выполнение поставленных перед военнослужащими задач. И добавил, что совместная штабная тренировка позволила повысить уровень подготовки руководящего состава белорусских ВВС и Воздушно-космических сил России.