В мире
18.03.2021 15:39
Текст: Светлана Цыганкова

Военные отработали вопросы перебазирования авиации ВКС РФ в Беларусь

Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости
Владимир Астапкович \ РИА Новости

В ВВС Белоруссии и войсках ПВО прошла совместная штабная тренировка. В ее ходе отработали вопросы перебазирования авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации на аэродромы Беларуси.

Фото: Минобороны России
Российские и белорусские военные отработали освобождение населенного пункта

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь. Кроме того, отработали и применение ВВС и войск ПВО в оборонительных действиях. Планируя использовать эту группировку войск, учитывали опыт боевых действий в Сирии и Нагорном Карабахе.

Начальник главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич высоко оценил выполнение поставленных перед военнослужащими задач. И добавил, что совместная штабная тренировка позволила повысить уровень подготовки руководящего состава белорусских ВВС и Воздушно-космических сил России.

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