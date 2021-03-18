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18.03.2021 20:29
Рубрика: Экономика

Возобновляемой энергетике усложнили условия получения поддержки

Текст: Сергей Тихонов

Программа поддержки развития Возобновляемой энергетики на период 2025-2035 года (так называемая, ДПМ ВИЭ 2.0) составит около 350 млрд рублей. Эта сумма включают в себя 38 млрд рублей оплаты мощности солнечных электростанций в 2023-2024 году. Об этом сообщил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов на заседании "Поддержка отрасли возобновляемых источников энергии на период 2025-2035 годы", которое провел первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости
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По словам Максимова, за этот период планируется ввести 6,7 ГВт мощностей генерации на Возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) - около 2ГВт солнечной, 4 ГВт ветряной и 200 МВт малой гидрогенерации.

Первоначально разговор шел о поддержке развития отрасли ВИЭ на 400 млрд рублей, но, как пояснил Андрей Максимов, сумма была уменьшена с учетом результатов предыдущего отбора мощностей. Они показали существенное снижение капитальных затрат для установки генерации на основе солнца и ветра, что и было учтено при формировании новых параметров на 2025-2035 год.

Для участников программы повышаются требования по локализации (производства в России) оборудования. По новым условиям доля отечественного оборудования должна составлять - 90%, сейчас - 65-70%. При этом из учитываемых параметров по локализации убраны строительно-монтажные работы. По словам Андрея Максимова, это позволит исключить из программы организации, у которых большая часть локализации приходится на отечественный песок и бетон.

В отрасли с таким подходом согласны далеко не все. "Сокращение программы поддержки и новые требования приведут к тому, что максимальный объем ввода новых мощностей ВИЭ будет ниже 500 МВт в год, то есть не более 5 ГВт за весь период", - говорит директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев. По его мнению, ужесточение требований по локализации приведут к необходимости дополнительных инвестиций в промышленные производства, которые не смогут окупиться при снижении объёма внутреннего рынка. Сокращение программы ниже минимально предусмотренных параметров приведет к закрытию части созданных с нуля в стране производств, сектор потеряет и рабочие места, и компетенции, сказал глава АРВЭ.

Участие в программе договоров поставки мощности (ДПМ) ВИЭ выгодно энергетическим компаниям, поскольку позволяет снизить инвестиционные риски генерирующих компаний. Мощность по этим договорам оплачивается по повышенному установленному тарифу в течение определенного, ранее оговоренного периода времени.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минэнерго

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