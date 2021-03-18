Врач рассказал о необъяснимом эффекте от лекарств при лечении COVID-19

Использование некоторый противовирусных препаратов может вызвать у пациентов, заболевших коронавирусом, необычный и пока необъяснимый эффект.

Как рассказал РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков, речь идет о свечении ногтей при ультрафиолетовом свете. Причем это происходит с ногтями и на руках, и на ногах.

"Ногти светятся у пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции", - цитирует его агентство.

При этом эксперт отмечает, что каких-либо исследований в этом направлении не проводились и пока имеются "только предположения и догадки".

По словам Евгения Тимакова, причины свечения ногтей пока неизвестны. Этот эффект фиксируется довольно часто, но у тех пациентов с COVID-19, которые применял противовирусные препараты. Поэтому нельзя считать, что такой симптомом вызывает коронавирус сам по себе. Также отмечается, что со временем, по мере отрастания ногтей, свечение прекращается.