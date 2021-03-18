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Рубрика: Общество

Врач рассказал о необъяснимом эффекте от лекарств при лечении COVID-19

Текст: Михаил Русин
Фото: Виктор Васенин/РГ Фото: Виктор Васенин/РГ
Фото: Виктор Васенин/РГ

Использование некоторый противовирусных препаратов может вызвать у пациентов, заболевших коронавирусом, необычный и пока необъяснимый эффект.

Фото: iStock
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Как рассказал РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков, речь идет о свечении ногтей при ультрафиолетовом свете. Причем это происходит с ногтями и на руках, и на ногах.

"Ногти светятся у пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции", - цитирует его агентство.

При этом эксперт отмечает, что каких-либо исследований в этом направлении не проводились и пока имеются "только предположения и догадки".

По словам Евгения Тимакова, причины свечения ногтей пока неизвестны. Этот эффект фиксируется довольно часто, но у тех пациентов с COVID-19, которые применял противовирусные препараты. Поэтому нельзя считать, что такой симптомом вызывает коронавирус сам по себе. Также отмечается, что со временем, по мере отрастания ногтей, свечение прекращается.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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