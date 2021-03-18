Началась борьба против совместительства - считается, что его зачастую оформляют врачам или учителям, чтобы скрыть переработки. Поэтому в Госдуме предлагают вообще запретить совместительство для ряда социально значимых профессий. Эксперты считают, что если у врача появится больше свободного времени, но в семейном бюджете окажется меньше денег, то он лучше лечить не станет.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов (фракция "Единая Россия") направил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предлагает признать недействующим постановление правительства от 2003 года, определяющее особенности работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры. А вместо этого разработать систему оплаты труда работников перечисленных отраслей с учетом того, чтобы базовая ставка составляла не менее 70-80% зарплаты (документ есть у "РГ").

Только увеличением базовых ставок дело не исправить, не согласны эксперты. "Под совместительством понимается выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время, - поясняет юрист Арик Шабанов. - Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 4 часов в день. Такая деятельность оплачивается пропорционально отработанному времени. Таким образом, наемный работник может устроиться как совместитель на вторую работу, но получать он там будет почасовую оплату". Более же распространенный вариант - полставки.

"Совместительство - это не только увеличение дохода. Это еще и решение кадрового вопроса. Медучреждения нуждаются в специалистах, необходимо решать кадровый вопрос, кадровый дефицит. Из-за того, что некому работать, врачам приходится брать на себя вторую ставку. Ну а то, что базовые ставки зарплат в бюджетной сфере необходимо повышать, с этим никто не спорит. Работа по увеличению зарплат бюджетников ведется планомерно", - отмечает зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

"Запрет на совместительство приведет к тому, что дополнительные обязанности будут перекладывать на других сотрудников, причем не исключено, что без какого-либо повышения оплаты труда, - считает Шабанов. - Либо работодатели будут использовать труд неоформленных официально совместителей или граждан, работающих в качестве самозанятых. Иными словами, часть доходов уйдет "в тень". Запретить проще всего, а на самом деле работодатель должен быть заинтересован принять дополнительного сотрудника на неполный рабочий день, чем оформить совместительство, добавила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец.