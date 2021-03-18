Из-за пандемии в России упал спрос на теневые услуги и, как следствие, сократилась неформальная занятость. К такому выводу пришли специалисты РАНХиГС.

Как показал проведенный ими мониторинг, в 2020 году домохозяйства сократили расходы на неформальные услуги, в результате чего доля работающих неофициально на постоянной основе снизилась до 20,5 процента, а тех, кто получает от этого основной доход, - до 11,3. Так, 42 процента респондентов в течение всего года расплачивались за услуги без надлежащего оформления. Раньше таких расчетов было больше. По данным аналогичных опросов, в 2006 году к неформальной оплате прибегали 56 процентов респондентов, в 2013-м - 51,7, в 2016-м - 51,3 в 2019-м - 50. Заодно снижалась и активность потребления теневых услуг. На оплату наиболее распространенных неофициальных услуг или работ в 2020 году граждане потратили 4,1 трлн руб. (в 2013-м - 5 трлн). Потребители услуг теряют доходы и потому откладывают ремонт квартиры или наем домработницы до "лучших времен", переходят на самообслуживание, а то и просто боятся вступать в контакты с незнакомыми людьми. "Специалисты, которые могут работать онлайн, например репетиторы, тоже столкнутся со снижением доходов, поскольку рынок будет насыщен предложениями, в том числе из регионов, где цены существенно ниже", - говорит гендиректор агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров. По его оценке, рынок сервисов бытовых и бизнес-услуг в 2019 году удвоился практически до 100 млрд руб., но по итогам 2020 года сократился как минимум на 40 процентов.

Из-за пандемии в России упал спрос на теневые услуги и, как следствие, сократилась неформальная занятость

Эксперты РАНХиГС отметили также снижение числа граждан, занятых в теневой экономике. В 2017 году доля работавших "в тени" составляла 44,8 процента, а к 2019 году она снизилась до 32,5. Согласно статистике, сейчас в этом секторе работают 25 млн человек. Как показало исследование, доля вовлеченности в "теневой" рынок уменьшилась из-за снижения общего количества людей, занятых на дополнительной работе. Кроме того, выросло число граждан (с 7,1 процента в 2017 году до 12,7 в 2019-м), которые считают, что неофициальная экономическая деятельность в целом приносит больше пользы для общества: по мнению респондентов, повысить желание людей работать официально может снижение величины налоговых выплат (45,1 процента), страх наказания (31,5) и обеспечение равенства перед законом всех групп граждан (30). В исследовании приняли участие 1215 человек, занятых на предприятиях различных форм собственности, из всех федеральных округов страны.

На самозанятых в условиях пандемии обратила внимание Госдума. Она приняла закон, согласно которому на эту категорию работников распространяются отдельные виды поддержки, предусмотренные для малых и средних предпринимателей. Это финансовая, информационная, имущественная поддержка, в том числе льготная аренда. Введен также учет сведений о самозанятых в едином реестре получателей поддержки, формируемом федеральными властями.

В период пандемии самозанятые увеличили свои доходы почти в 11 раз. Так оценили их деятельность аналитики платежного сервиса "Юкасса", изучив платежи самозанятых, прошедшие через этот сервис. Больше всего - в 38 раз - увеличилась выручка тех самозанятых, кто продает через интернет одежду и обувь. В 20 раз вырос оборот электронных платежей у поставщиков видео и музыки. В 11 раз больше, чем в 2019 году, заработали самозанятые в сфере образовательных услуг. Продавцы сувениров, аксессуаров и товаров для хобби увеличили свои доходы в 7,9 и 6,4 раза соответственно. Поставщики товаров для дома и сада (им клиенты платили в среднем по 3687 руб.) заработалли в 2,9 раза больше, чем в 2019-м. Однако многие репетиторы, няни, домработницы не спешат зарегистрироваться в налоговых органах. Потому что не чувствуют в этом особой необходимости для себя. Налоги они и так не платят и налоговые каникулы им не нужны. Не нужны им и никакие бумаги из ФНС - этих бумаг никто не требует, нанимая сиделку к больному или уборщицу в дом. Единственный случай, когда такие бумаги могут потребоваться, - выезд няни с семьей и ребенком за границу (справка из ФНС необходима при оформлении визы на сопровождающего помощника). Но и этот случай теперь не скоро представится.

По оценке директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, на неформальную экономику сегодня приходится 20-22 процента от ВВП. И с повышением пенсионного возраста число самозанятых будет только возрастать. Задача правительства, считает эксперт, - не побеждать самозанятых, а минимизировать неформальную экономику, создавая благоприятный предпринимательский климат.

На неформальную экономику сегодня приходится 20-22 процента от ВВП

Эксперты объясняют одну из причин снижения уровня официальной безработицы переходом населения на "архаичные формы занятости". По подсчетам, произведенным аналитиками Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. Наибольшую долю (19 процентов) таких работников составляют люди в возрасте от 35 до 44 лет. Среди них 14 процентов не имеют иного дохода. Наиболее популярные формы самозанятости - ремонт (15 процентов), программирование и компьютерная помощь (11), дизайн (10). При этом 94 процента опрошенных, работая на себя, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и, соответственно, не платят налоги. Из общего количества россиян в трудоспособном возрасте 10 процентов (8 млн человек) составляют самозанятые. Это существенная доля населения, которая преимущественно находится в тени, и вывести ее оттуда пока не удается.