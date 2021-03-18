YouTube разблокировал аккаунт телеканала "Вести Крым"

Видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт канала "Вести Крым". Об этом сообщил РИА "Новости" директор телеканала Александр Минаков.

Ранее аккаунт был заблокирован из-за видеоролика от 21 апреля 2019 года за "якобы демонстрацию насильственных действий против отдельных лиц или определенной группы людей", отмечает "Россия 24". Кроме того, видеохостинг предупредил канал о возможности полной блокировки, если в течение трех месяцев будут выявлены какие-либо нарушения.

В то же время Роскомнадзор выявил 24 случая цензуры по отношению к российским СМИ.