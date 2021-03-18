YouTube заблокировал канал "Вести Крым" из-за военной хроники

Видеохостинг YouTube заблокировал на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале "Вести Крым". Причиной стала публикация от 21 апреля 2019 года. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Ролик вышел под заголовком "Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР". В нем использовалась хроника времен Великой Отечетсвенной войны, на которой нацисты сжигают дома в в поисках еврейского населения.

"Якобы это видео нарушает правило, запрещающее демонстрацию насильственных действий против отдельных лиц или определенной группы людей или содержатся призывы их совершать", - отметили на телеканале "Россия 24".

YouTube предупредил о возможности полной блокировки канала, если в течение трех месяцев обнаружит какие-либо нарушения.

В 2020 году Роскомнадзор выявил 24 случая цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний. В частности, такие меры были применены к Russia Today, РИА Новости, "Спутнику", "Царьград-ТВ", "Крым-24".

В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено наказание для владельцев информационных интернет-ресурсов за цензуру в отношении российских СМИ и граждан. За первое нарушение им грозит штраф до миллиона, при повторном - до трех миллионов рублей.