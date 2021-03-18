Объяснена высокая заразность новых штаммов коронавируса

Американские ученые под руководством доктора Бинг Чена из детской больницы Бостона попытались найти объяснение высокому уровню заразности новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает Medical Xpress.

"Быстро распространяющиеся варианты коронавируса в Великобритании, Южной Африке и Бразилии вызывают озабоченность и вопросы о том, защитят ли от них вакцины против COVID-19. Новая работа, проведенная Бинг Ченом из Бостонской детской больницы содержит анализ того, как структура белков коронавируса изменяется с мутацией D614G, переносимой всеми тремя вариантами, и показывает, почему эти варианты могут распространяться быстрее", - говорится в публикации.

Исследователи обнаружили, что мутация D614G делает шип вируса более стабильным, чем в исходном вирусе SARS-CoV-2. Таким образом вирус использует больше функциональных шипов, позволяющих связываться с рецепторами ACE2 клеток человека. В результате повышается заразность вируса.

"В исходном коронавирусе белки-шипы связывались с рецептором ACE2, а затем резко меняли форму и сворачивались. Это позволило вирусу сливаться с клеткой. Однако шипы иногда меняли форму и распадались, прежде чем вирус мог связываться с клетками", - отмечается в публикации.

Изучив мутантный белок-спайк, ученые пришли к выводу, что мутация D614G стабилизирует его, блокируя преждевременное изменение формы. И тот факт, что шипы менее склонны к преждевременному распаду, делает вирус в целом более заразным.

"Допустим, у исходного вируса 100 шипов. Из-за нестабильности формы у вас может остаться только 50 процентов из них. В вариантах G614 у вас может быть 90 процентов, поэтому увеличиваются шансы на заражение", - объясняет Бинг Чен.

Он также считает, что модифицированные вакцины против коронавируса, должны воздействовать на его измененный мутациями белкок-шип.