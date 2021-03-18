"Зенит" призвал рассмотреть работу VAR на исполкоме РФС

Работу системы VAR в чемпионате России по футболу нужно рассмотреть на исполкоме Российского футбольного союза. С таким заявлением выступила председатель совета директоров "Зенита" и член исполкома РФС Елена Илюхина.

"Полагаю, что вопрос методологии и качества использования VAR нужно рассмотреть на заседании исполкома. VAR призван сделать футбол честнее и должен вносить ясность в каждый спорный момент. Здесь должна быть полная прозрачность и четкий протокол действий судей. Не может быть такого, что один момент рассматривается, а другой по какой-то причине нет. Задача VAR в том, чтобы исключить субъективность, особенно в ситуации голевых моментов", - цитирует слова Илюхиной РИА Новости.

Елена Илюхина добавила, что нужно более эффективно использовать систему VAR. При этом необходимо использовать опыт ведущих европейских лиг, в которых, помимо прочего, используется и система определения гола.