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AliExpress запустил новую удобную функцию для пользователей "ВКонтакте"

Текст:   Антон Благовещенский
19.03.2021,  
18:39
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователям мини-приложения AliExpress в социальной сети "ВКонтакте" стала доступна функция групповых покупок. Она позволяет выкупить у продавца целую партию товара по сниженной цене, объединившись с другими участниками.

Сначала пользователь должен подтвердить свое участие в совместной закупке и подписаться на уведомление о ее старте. Кроме того, он может пригласить других присоединиться или поделиться ссылкой, чтобы необходимое число покупателей набралось быстрее.

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Если товар наберет нужное количество покупателей за три дня, заказ состоится. На первом этапе в новом разделе будут доступны товары от локальных продавцов.

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