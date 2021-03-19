В космосе взорвался американский спутник

#18SPCS has confirmed the breakup of NOAA 17 (#27453, 2002-06-24) on March 10, 2021, at 0711 UTC. NOAA 17 was decommissioned in 2013. Tracking 16 associated pieces – no indication caused by collision. #spaceflightsafety #spacedebris @spacetrackorg — 18 SPCS (@18SPCS) March 19, 2021

Американский спутник с обозначением NOAA 17 (№ 27453, 2002-06-24) взорвался в космосе. Об этом сообщает в Twitter 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

В сообщении говорится о том, что эскадрилья подтверждает факт разрушения спутника и ведет отслеживание 16 образовавшихся при этом обломков.

Также подчеркивается, что никаких признаков столкновения с другим объектом, которое могло бы стать причиной разрушения спутника, не обнаружено.

Взорвавшийся спутник относился к числу неработающих. "NOAA 17 был выведен из эксплуатации в 2013 году", - говорится в сообщении эскадрильи.

Как уточняет РИА Новости, речь идет о метеорологическом спутнике, который находился на орбите 800 - 817 километров. Также отмечается, что спутники этой серии разрушались ранее из-за взрыва бортовых батарей.