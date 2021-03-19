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19 марта 2021 г.

Постановление правительства Астраханской области от 19 марта 2021 года № 77-П "О величине прожиточного минимума на 2021 год"

Дата подписания 19 марта 2021 г.
Опубликован 19 марта 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Астраханской области от 05.06.2009 № 42/2009-03 "О Правительстве Астраханской области" Правительство Астраханской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Астраханской области на 2021 год: в расчете на душу населения - 11 069 рублей; для трудоспособного населения - 11 400 рублей; для пенсионеров - 9 621 рубль; для детей - 11 862 рубля.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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