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Рубрика: В мире

Байден выдвинул бывшего сенатора-космонавта на должность руководителя NASA

Текст: Алексей Чуриков

Президент США Джо Байден объявил о намерении назначить бывшего сенатора-демократа от Флориды Билла Нельсона на должность руководителя НАСА. Нельсон должен будет заменить Джима Бриденстайна, покинувшему этот пост в январе, чтобы уступить место назначенцу новой администрации. Будущий глава американского космического агентства не по наслышке знаком с космосом - в 1986 году он провел в космосе шесть на борту шатла "Колумбия" в качестве специалиста по полезной нагрузке.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Кандидатуру Нельсона должен одобрить американский Сенат, однако, как отмечают американские СМИ, шансы на то, что она будет отвергнута минимальны. До того как стать сенатором в 2001 году Нельсон представлял Орландо в Палате представителей США, где в течение шести лет возглавлял комитет по космосу. Уже будучи сенатором долгое время являлся членом сенатского комитета по торговле, науке и транспорту.

"Почти все законы о космосе и науке имеют его (Нельсона - прим. "РГ") отпечаток, включая принятие важного законопроекта НАСА 2010 года вместе с сенатором Кей Бейли Хатчинсон. Этот закон установил для НАСА двойной курс - работу как в государственных, так и в коммерческих миссиях. В 1986 году совершил свой 24-й полет космический корабль "Шаттл". Миссия "Колумбии" за шесть дней совершила 98 витков вокруг Земли. Нельсон провел 12 медицинских экспериментов, включая первый американский стресс-тест в космосе и эксперимент по исследованию рака, спонсируемый университетскими исследователями. В Сенате он был известен как сенатор по космической программе нашей страны. Сейчас он входит в Консультативный совет НАСА", - говорится в опубликованном официальном заявлении Белого дома о номинации Нельсона.

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