Банк России не увидел серьезных рисков для финансового рынка

В Банке России сейчас не видят ярко выраженных рисков для стабильности российского финансового рынка. Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Каких-то выраженных рисков на настоящий момент мы не видим. Наша главная задача - отслеживать заблаговременно такие возможные риски, и у нас есть весь инструментарий для того, чтобы действовать", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос "Российской газеты".

Не создаст системных рисков для финансовой стабильности и возможное расширение санкций США на покупку российского госдолга, уточнила Набиуллина. Она подчеркнула, что в этом случае могут быть краткосрочные колебания ликвидности, но у ЦБ есть все инструменты, чтобы с ними справиться.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия сможет профинансировать все текущие расходы, если будут введены ограничения на покупку российского госдолга иностранными инвесторами. Кроме того, Минфин может в этом случае обратиться к Банку России по вопросу предоставления ликвидности финансовым организациям, добавлял он. По оценке Силуанова, на иностранных инвесторов при размещении российских ОФЗ приходится 20-25% объема.

По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, введений санкций на покупку российского госдолга ударит, в первую очередь, по интересам западных инвесторов.