Берлин отверг санкции США против "Северного потока - 2"

Германия отвергает экстерриториальные санкции США против газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, выступая сегодня на брифинге.

"Наша позиция остается тут неизменной. Мы видим экстерриториальные санкции, которыми угрожают и которые вводят США в связи с "Северным потоком - 2", мы отклоняем их", - цитирует Зайбера РИА Новости. Ранее схожее по тональности заявление сделала представитель МИД ФРГ Мария Адебар. Она напомнила, что позиция Берлина относительно американских санкций была и остается неизменной. "Наша позиция по "Северному потоку - 2" не изменилась. Экстерриториальные санкции мы отвергаем, о чем говорили американской стороне", - приводит ее слова ТАСС.

Накануне американская администрация в очередной раз пообещала усилить санкционное давление, чтобы остановить строительство газопровода. В частности, государственнй секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон требует от участвующих в проекте компаний остановить работу, поскольку они рискуют получить очередную порцию санкций.