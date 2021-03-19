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19.03.2021 15:48
Рубрика: В мире

Берлин отверг санкции США против "Северного потока - 2"

Текст: Юрий Чернов

Германия отвергает экстерриториальные санкции США против газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, выступая сегодня на брифинге.

Фото: Дмитрий Лельчук/ РИА Новости
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"Наша позиция остается тут неизменной. Мы видим экстерриториальные санкции, которыми угрожают и которые вводят США в связи с "Северным потоком - 2", мы отклоняем их", - цитирует Зайбера РИА Новости. Ранее схожее по тональности заявление сделала представитель МИД ФРГ Мария Адебар. Она напомнила, что позиция Берлина относительно американских санкций была и остается неизменной. "Наша позиция по "Северному потоку - 2" не изменилась. Экстерриториальные санкции мы отвергаем, о чем говорили американской стороне", - приводит ее слова ТАСС.

Накануне американская администрация в очередной раз пообещала усилить санкционное давление, чтобы остановить строительство газопровода. В частности, государственнй секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон требует от участвующих в проекте компаний остановить работу, поскольку они рискуют получить очередную порцию санкций.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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