Более 300 человек с коронавирусом были принудительно госпитализированы за год

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что за год были принудительно госпитализированы 304 гражданина, больных COVID-19. Заявление прозвучало в ходе коллегии ведомства.

В 2020 году поступило порядка 3 тысяч исполнительных документов, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Принудительно госпитализированы граждане, у которых выявлен COVID-19, в рамках 304 судебных решений. Приостановлена деятельность 1 993 организаций, не соблюдавших установленный санитарный режим функционирования, рассказал глава ведомства.

Также, по его словам, в условиях закрытия авиационного сообщения Российской Федерации с иностранными государствами, связанного с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, ФССП России совместно с МИД России, Минтрансом России, МВД России и Росавиацией были приняты меры по принудительному выдворению за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, содержащихся в специальных учреждениях территориальных органов МВД России.

"В результате принятых мер в 2020 году принудительно выдворено за пределы Российской Федерации 3 463 иностранных гражданина и лица без гражданства в 27 иностранных государств, в том числе 1 864 гражданина Республики Узбекистан, 909 граждан Республики Таджикистан и 197 граждан Киргизской Республики", сообщил Дмитрий Аристов.