Центробанк отозвал лицензию у краснодарского "ЮМК Банка"

Центральный банк России с 19 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Банка Южной многоотраслевой корпорации" ООО "ЮМК банк". Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Лицензия была отозвана в связи с тем, что ЮМК банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. "Деятельность Банка "ЮМК банк" была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной", - отмечается в сообщении ЦБ.

Также регулятор выявил случаи проведения не прозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

В "ЮМК банк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.