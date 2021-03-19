ЦСКА обыграл "Локомотив" и сравнял счет в серии второго раунда Кубка Гагарина

Столичный ЦСКА на своем льду обыграл ярославский "Локомотив" (4:1) в матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джон Гилмор, Максим Шалунов, Андрей Светлаков и Артем Блажиевский. У гостей же отличился Егор Коршков. Таким образом, на отметке 99 минут 8 секунд прервалась сухая серия голкипера "Локомотива" Эдварда Паскуале.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. В первом поединке "Локомотив" обыграл армейцев со счетом 2:0. Следующий матч между этими командами состоится в Ярославле 21 марта.

Отметим, что ЦСКА выиграл у "Локомотива" три встречи из четырех в "регулярке" сезона 2020/21.