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19.03.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Дмитрий Чернышенко возглавил Набсовет организации "Цифровая экономика"

Текст: Ирина Алпатова
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко избран председателем Набсовета организации "Цифровая экономика". В четверг 18 марта 2021 года прошло первое заседание набсовета в обновленном составе. Сюда вошли 24 представителя учредителей от бизнеса, три представителя от государства и генеральный директор организации. Представителями РФ в набсовете помимо Дмитрия Чернышенко стали глава Минцифры Максут Шадаев и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Фото: iStock
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"На площадке организации "Цифровая экономика" идёт постоянный диалог лидеров цифрового развития из числа бизнес-сообщества и органов государственной власти. Правительство благодаря этому получает оперативную и качественную обратную связь по вопросам реализуемой политики в сфере цифрового развития, а компании проектируют свою деятельность, исходя из планов государства. В частности, подготовка "второго пакета мер поддержки" ИТ-индустрии велась в тесной связке с ее представителями на площадке АНО "Цифровая экономика", - заявил вице-премьер.

В 2021 году организация продолжит деятельность по цифровой трансформации экономики и социальной сферы. "Решение правительства расширить полномочия организации новыми проектами подтверждает высокий уровень доверия к компетенциям участников диалога на нашей площадке", - отметил гендиректор организации "Цифровая экономика" Евгений Ковнир.

Экономика Отрасли Связь Правительство Вице-премьеры

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