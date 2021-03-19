Экипаж МКС перестыкует 19 марта корабль "Союз МС-17"

Экипаж Международной космической станции (МКС) в пятницу осуществит перестыковку пилотируемого корабля "Союз МС-17" с одного российского модуля на другой. Об этом сообщили в "Роскосмое", отметив, что операция начнется в 19.38 мск и займет 29 минут.

Планируется, что экипаж МКС закроет переходные люки между "Союзом МС-17" и модулем "Рассвет". Затем Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс облачатся в скафандры и займут места в спускаемом аппарате корабля. После расстыковки от "Рассвета" под управлением Рыжикова "Союз МС-17" облетит станцию и причалит к модулю "Поиск", пишет РИА Новости.

"Перепарковка" необходима для того, чтобы освободить модуль "Рассвет", к которому в апреле причалит "Союз МС-18", а модуль "Поиск" после ухода "Союза МС-17" можно было использовать для следующего российского выхода в открытый космос, который запланирован на июнь. Напомним, корабль "Союз МС-17" с Рыжиковым, Кудь-Сверчковым и Рубинс прилетел на МКС в октябре прошлого года. Их возвращение на Землю намечено на 17 апреля.