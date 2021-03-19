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19.03.2021 15:30
Рубрика: Экономика

Эксперты обсудят вопросы устойчивого развития Арктики

23-24 марта на цифровой платформе Synergy.Online пройдет Всероссийская научно-практическая конференция "Будущее арктической архитектуры. Комфортное проживание человека в Арктике".

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Событие объединит представителей профильных федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти и государственных компаний, образовательных организаций высшего образования и научно-исследовательских организаций.

Повестка конференции отразит системный подход к исследованию проблем и выработке решений в сфере устойчивого развития российской Арктики. В первый день спикеры и участники обсудят подготовку предложений по стандартам формирования городской среды арктических городов, разработку реальных проектов для формирования современной городской среды, вопросы динамики климата.

Ключевыми темами второго дня станут региональные точки роста, создание профессиональных образовательных программ, которые реализуются по направлениям и тематикам, востребованным в регионах АЗРФ.

"В Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации говорится о важности развития науки и технологий в интересах освоения Арктики. Создание комфортных условий невозможно представить без реализации проектов с участием молодежи. Для привлечения квалифицированных кадров необходима консолидация усилий научного блока и компаний, присутствующих на территории АЗРФ. Благодаря такому взаимодействию уже сегодня разрабатываются проекты реальных арктических территорий студентами межвуза Консорциума.

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Параллельно вузы-участники Консорциума создают образовательные программы по формированию арктических компетенций, осуществляют практическую деятельность и ведут исследования, направленные на развитие российской Арктики", - отмечает председатель оргкомитета конференции, ректор Университета "Синергия" Артем Васильев.

Принять участие в конференции и поучаствовать в обсуждении может каждый желающий. Для этого необходимо перейти на официальный сайт конференции и заполнить форму участия.

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