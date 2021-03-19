Эпидемиолог: Весной возможен небольшой рост заболеваемости COVID-19

Весной, когда воздух становится более влажным, а температура воздуха повышается, в России может увеличиться количество заразившихся коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эпидемиолога Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По словам специалиста, при определенных погодных условиях (оттепель, слякоть, дожди) SARS-CoV-2, как и другие сезонные коронавирусы, распространяется быстрее. Это для них комфортные условия. "Поэтому, можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр", - подчеркнула Пшеничная, добавив, что это всего лишь ее предположения. А как будет на самом деле, покажет время.