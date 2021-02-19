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Рубрика: Общество

Вирусолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России весной

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Социальная активность, которая увеличится с наступлением весны и улучшением погоды, может повлиять на рост числа заболевших коронавирусом, но это будет связано лишь с тем, что люди стали больше контактировать и гулять. Об этом рассказал вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Эксперт отметил, что сезонный фактор не влияет на динамику эпидемического процесса. Два ярких примера тому - Индия и Бразилия. "Вирус передается непосредственно от зараженного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю", - пояснил Бутенко в эфире радио Sputnik.

При этом специалист напомнил о необходимости придерживаться мер санитарной защиты - не забывать про маски. Сокращение числа заболевших коронавирусом в стране - не повод игнорировать эти правила, акцентировал вирусолог. Выработка защиты, как после перенесенной инфекции, так и после вакцинации, поможет удержать распространение болезни. Число людей с иммунитетом должно достигнуть 60-70% в каждом из регионов.

Ранее сообщалось о завершении проверок эффективности отечественных вакцин против "британского" штамма коронавируса. И "Спутник V" центра Гамалеи, и "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" одинаково хорошо защищают от новой разновидности коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, исследование было проведено и для переболевших. Их естественный иммунитет может противостоять "британскому" штамму. Образцов "южноафриканского" и "бразильского" штаммов коронавируса в России пока нет.

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