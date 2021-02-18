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18.02.2021 22:09
Рубрика: Общество

Попова: Российские вакцины защищают от "британского" штамма коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Завершены проверки эффективности отечественных вакцин против "британского" штамма коронавируса. И "Спутник V" центра Гамалеи, и "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" одинаково хорошо защищают от новой разновидности коронавируса, рассказала в интервью телеканалу "Россия-1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Берется кровь людей привитых и анализируется взаимодействие вируса непосредственно с элементами этой крови. Погибает вирус при этом взаимодействии, значит, это хорошая защита. Для вакцин нет разницы по активности в отношении обычного COVID-19 или "британского" штамма. Вакцина эффективна и в одном, и в другом случае. Люди, которые привиты "ЭпиВакКорона" и "Спутник V", могут считать себя защищенными от нового штамма", - подчеркнула глава санитарного ведомства.

По ее словам, исследование было проведено и для переболевших. Их естественный иммунитет может противостоять "британскому " штамму.

А вот образцов "южноафриканского" и "бразильского" штаммов коронавируса в России пока нет.

"Мы делаем все для того, чтобы они появились, чтобы мы изучили их", - уточнила Попова.

Она также добавила, что в ближайшее время должны последовать разрешения на вакцинацию препаратом "Вектора" людей из старших возрастных групп.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

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