Попова: Российские вакцины защищают от "британского" штамма коронавируса

"Берется кровь людей привитых и анализируется взаимодействие вируса непосредственно с элементами этой крови. Погибает вирус при этом взаимодействии, значит, это хорошая защита. Для вакцин нет разницы по активности в отношении обычного COVID-19 или "британского" штамма. Вакцина эффективна и в одном, и в другом случае. Люди, которые привиты "ЭпиВакКорона" и "Спутник V", могут считать себя защищенными от нового штамма", - подчеркнула глава санитарного ведомства.

По ее словам, исследование было проведено и для переболевших. Их естественный иммунитет может противостоять "британскому " штамму.

А вот образцов "южноафриканского" и "бразильского" штаммов коронавируса в России пока нет.

"Мы делаем все для того, чтобы они появились, чтобы мы изучили их", - уточнила Попова.

Она также добавила, что в ближайшее время должны последовать разрешения на вакцинацию препаратом "Вектора" людей из старших возрастных групп.