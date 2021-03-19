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19.03.2021 14:41
Рубрика: Общество

Евгений Миронов: Нужно привлекать модных блогеров к "пропаганде доброты"

Текст: Елена Новоселова
Как сделать так, чтобы при всей гуманности отношения к животным не допустить, чтобы они были опасны для людей? Тема цивилизованных контактов между нами и братьями нашими меньшими опять в топе новостей. Закон об ответственном обращении с животными, который вступил в силу с первого января 2020 года, будет дорабатываться, он нуждается в "донастройке", заявила на пресс-конференции в ТАСС вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Но вот вопрос, в какой части документ поправят? Накануне группа депутатов предложила разрешить регионам регулировать численность бездомных животных в приютах, в том числе "гуманными методами, гарантирующими безболезненную смерть". Получается, это возврат к отстрелу бездомных животин?

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"Возврата к отстрелу бездомных животных в России не будет", - отрезала Тимофеева и объяснила, что "донастройка" закона коснется совсем других вопросов. "Закон об ответственном обращении с животными мы донастраиваем и будем его донастраивать, потому что там разговор не только о животных без владельцев, не только о животных служебных, но и диких животных, которые проживают в квартирах, - сказала депутат. - В настоящий момент в стенах Госдумы есть и ряд дополнений, изменений в этот закон, которые мы уже начинаем рассматривать. Во-первых, это касается собак-поводырей, потому что это важная тема. Это касается использования животных в культурно-зрелищных целях".

Есть вопросы и к спискам диких животных, которых можно держать в квартире. Но в основных положениях выстраданный закон имеет хорошие механизмы, которые необходимо "брать и выполнять".

Депутат убеждена, что регионы не спешили выполнять закон: "Давался год перехода, чтобы решить проблемы с приютами, создали частно-государственные учреждения, но, к сожалению, не все власти обратили на это внимание, а есть территории, которые проигнорировали этот переходный период (с декабря 2018 года до января 2020). Конечно, можно сказать, что найти деньги на приют сложно. Но когда принимали закон, мы увидели, сколько денег закладывалось на отстрелы, отловы, на эвтаназию животных. Это была очень коррупционная сфера. Денег туда уходило не меньше, чем если бы построили приют".

Она отметила, что 80 процентов приютов для животных сейчас частные, "власти субъектов РФ должны обратить на это внимание, помочь им".

По мнению Леонида Ярмольника, который является председателем попечительского совета международного благотворительного фонда помощи животным "Дарящие надежду" и уже 30 лет занимается защитой животных, страшным последствием пандемии является сам всплеск разговоров об отмене закона об ответственном отношении к животным: "Появилось в последнее время такое количество догхантеров, о котором я и не подозревал!" Актер убежден, дискуссии эти лоббируют профессиональные заводчики и охотники. Первым, в частности, не хочется ответственности за то, что выбрасывают на улицу непородистых, "бракованных" щенков и котят.

Тему ответственности человека перед тем, кого он приручил, поддерживает и президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа: "Не должно быть так: купил - надоело - выбросил. Контроль за разведением животных должен быть со стороны государства. И просветительская работа должна вестись и в школе, и в вузе. А о чем говорить, если даже в ветеринарных учебных заведениях о гуманном отношении к животным сегодня не говорят", - заявил он.

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Нужно привлекать модных блогеров, известных деятелей культуры к "пропаганде доброты", считает народный артист России, попечитель "Дарящих надежду" Евгений Миронов. Он предлагает создать платформу в интернете, где узнаваемые люди могли бы рассказывать о питомцах приютов. По его мнению, отношения с братьями меньшими- мощнейшее воспитательное средство: "Вся ответственность не на животных, а на людях. У нас в доме всю жизнь собаки. Сейчас у моего сына, которому семь с половиной лет, есть и кошка, и три собаки. Я вижу, как у маленького человека возникает чувство заботы о меньшем, о том, кто слабее его. И это потрясающий психологический эффект!".

Общество Природа

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