Европе не хватает вакцин, чтобы остановить пандемию

Комментируя текущую ситуацию с коронавирусом в Германии, а также в целом в Европе, Шпан заявил, что ЕС не располагает нужным количеством доз вакцины.

"Мы все еще находимся в фазе дефицита. В Европе еще недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну. Так что нам всем еще понадобится выносливость", - сказал министр.

Глава немецкого минздрава также ответил на критику в свой адрес и предупредил, что ситуация с коронавирусом в Германии очень тяжелая. "Пандемия - это не щадящая министра здравоохранения процедура. В настоящее время мы находимся в ситуации, которая может снова стать очень и очень сложной", - отметил Шпан.