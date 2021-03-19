Европе не хватает вакцин, чтобы остановить пандемию

В Европейском союзе недостаточно вакцин, чтобы остановить пандемию коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в ходе пресс-конференции, которая транслировалась изданием Welt в YouTube.
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Комментируя текущую ситуацию с коронавирусом в Германии, а также в целом в Европе, Шпан заявил, что ЕС не располагает нужным количеством доз вакцины.
"Мы все еще находимся в фазе дефицита. В Европе еще недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну. Так что нам всем еще понадобится выносливость", - сказал министр.
Глава немецкого минздрава также ответил на критику в свой адрес и предупредил, что ситуация с коронавирусом в Германии очень тяжелая. "Пандемия - это не щадящая министра здравоохранения процедура. В настоящее время мы находимся в ситуации, которая может снова стать очень и очень сложной", - отметил Шпан.