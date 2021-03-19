Facebook показал браслет для управления дополненной реальностью

"Мы начали разрабатывать идеальное устройство ввода для очков альтернативной реальности шесть лет назад, когда была основана компания FRL Research (тогда еще Oculus Research). Ее цель заключалась в разработке такой технологии ввода, которую каждый мог использовать ее в ситуациях, возникающих при повседневной работе. Прежде всего система должна быть построена с учетом всех требований конфиденциальности и безопасности, чтобы дать людям эффективный способ контроля AR-пространства. При этом интерфейс должен быть интуитивно понятным, доступным в любой момент, а также простым в использовании", - говорят разработчики в блоге компании.
По словам специалистов, такой длинный список требований к AR-устройству позволил им сделать два вывода: во-первых, ни один из существовавших в то время девайсов не соответствовал их критериям, а во-вторых, устройство ввода для очков альтернативной реальности должно носиться на запястье.
"Запястье - традиционное место для ношения часов, а значит, устройство вполне сможет вписаться в повседневную жизнь и различные социальные контексты, - решили в Facebook. - Голос интуитивно понятен, но недостаточно безопасен в случае с известными людьми, или недостаточно эффективен из-за возможного фонового шума. Отдельное устройство, которое можно хранить в кармане, например смартфон или игровой контроллер, добавляет лишний элемент между пользователем и AR-очками. Поэтому мы решили, что браслет станет лучшим вариантом".
На первых этапах браслет будет считывать только простые команды - например, сведение большого и указательного пальца. Но по мере работы над гаджетом, Facebook обещает научить девайс манипулировать виртуальными объектами, печатать без физической клавиатуры и взаимодействовать с AR-миром точно так же, как и с настоящим.
Однако новинка Facebook вызывает много вопросов с точки зрения безопасности данных пользователей, считают аналитики Bloomberg. Например, для корректной работы такого девайса ему требуется доступ к огромному количеству информации о человеке и его окружении. В частности, очки и браслет должны знать точное местонахождения пользователя, что он делает, кто находится рядом. "Проблемы с обработкой этих персональных данных только предстоит решить", - считают специалисты.
Ранее Facebook рассказала об интерфейсе своих будущих очков альтернативной реальности. Над аналогичным решением работает и Apple - компания может представить такое устройство в 2023 году.