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Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у "Аэрофлота" 250 млн рублей

Текст: Иван Егоров

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя гендиректора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, бывшего начальника отдела взаимодействия с органами госвласти Татьяны Давыдовой, а также адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец.

Фото: Пресс-центр МВД России
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По данным надзорного ведомства, они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы, с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2016 году Александров с целью хищения имущества ПАО "Аэрофлот" организовал заключение с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи. В том числе, адвокаты должны были представлять интересы авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Между тем, как установило следствие, необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании.

На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных ПАО "Аэрофлот" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах незаконно перечислили на счета адвокатов 250,6 миллиона рублей.

Похищенными деньгами члены преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Гагаринский суд Москвы для рассмотрения по существу.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура Компании Авиация "Аэрофлот"

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