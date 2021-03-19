Глава банка ВТБ считает биткоин обреченным

"Левые" цифровые валюты, как биткоин, в перспективе обречены, считает глава ВТБ Андрей Костин. Даже несмотря на впечатляющий рост стоимости биткоина (сейчас его курс составляет 58 тысяч долларов).

"Ни одна государственная финансовая система не может позволить некой валюте существовать и не регулироваться госорганами в случае, если валюта занимает существенное место в валютных, в бюджетных операциях... Государство, которое регулирует денежную массу не может спокойно смотреть, как майнят деньги, это как фальшивомонетничество, мне всегда казалось", - сказал Костин в ходе онлайн-дискуссии с клиентами Private Banking.

При этом он считает неизбежным запуск цифровых валют центральных банков, и Россия - не исключение.

Банк России предложил ввести цифровой рубль - третью форму денег. Цифровой рубль станет одной из первых цифровых валют центральных банков в мире. Он будет свободно обмениваться на наличные и безналичные. В отличие от наличных, рассчитываться в цифровых рублях можно будет как офлайн, так и онлайн. В отличие от безналичных, проценты на цифровой рубль не будут начисляться, цифровой рубль будет обязательством не коммерческого банка, а непосредственно Банка России. При этом интерфейсы цифровых кошельков будут все-таки предоставлять банки.

Банк России должен представить концепцию цифрового рубля в ближайшее время.