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Рубрика: В мире

Глава МИД Китая призвал остановить ухудшение отношений КНР и США

Фото: AFP/John MACDOUGALL Фото: AFP/John MACDOUGALL
Фото: AFP/John MACDOUGALL

Китай и США должны остановить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, выступая на открытии китайско-американских переговоров высокого уровня в Анкоридже (штат Аляска).

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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По его словам, Китай не собирается терпеть безосновательные обвинения со стороны США. "В последние годы законные права и интересы КНР ущемлялись, и для китайско-американских отношений наступил период беспрецедентных трудностей", - заявил Ван И. Данное положение дел навредило интересам граждан двух стран, а также негативно отразилось на стабильности и развитии мира. Это движение вниз больше не должно продолжаться, подчеркнул министр. Он заявил, что для США пришло время "побороть дурную привычку" вмешиваться во внутренние дела Китая и Гонконга, пишет ТАСС.

Глава МИД Китая подчеркнул, что китайская делегация прибыла в Анкоридж по приглашению американской стороны, однако накануне США ввели новые санкции. По мнению Ван И, это не лучший способ встречи гостей. "И если такое решение было принято для получения каких-либо преимуществ перед Китаем в ходе диалога, то оно опрометчиво. Это лишь обнажает уязвимость и слабость США, но не скажется на решимости КНР", - заключил глава МИД.

На переговоры в Анкоридж вместе с Ван И прибыл член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. От США участвуют помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен. Планируется, что встречи будут идти по пятницу включительно.

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