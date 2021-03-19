В мире
19.03.2021 17:00
Текст: Юрий Сизов

Главы МИД СНГ приняли заявление об укреплении роли международного права

 Принцип суверенного равенства является одним из ключевых для обеспечения стабильности международных отношений. Этот вывод сформулирован в совместном заявлении об укреплении роли международного права, которое приняли на этой недели главы внешнеполитических ведомств стран Содружества. Об этом информирует Исполнительный комитет СНГ, штаб-квартира которого расположена в белорусской столице.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Бобылев/ТАСС

Главы МИД, констатируется в документе, считают недопустимым использование отдельными государствами мер экономического давления либо принуждения в отношении других государств и вновь подтверждают важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
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В заявлении также содержится призыв продолжать совместную работу по укреплению действующей системы договоренностей по разоружению, нераспространению и контролю над вооружениями. Кроме того, отмечается необходимость объединения усилий и комплексного подхода для предупреждения терроризма и борьбы с ним в соответствии с международным правом, выражается готовность активизировать взаимовыгодное и взаимоуважительное сотрудничество в сфере защиты прав человека.

Подписи под документом 18 марта в рабочем порядке поставили министры иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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