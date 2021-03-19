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Рубрика: Происшествия

Граждане смогут проверить себя в базах невыездных за 30 секунд

Текст: Владислав Куликов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что граждане получили возможность контактировать с судебными приставами через портал госуслуг.

Фото: iStock
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"С 26 ноября 2020 года для всех субъектов Российской Федерации на Едином портале государственных услуг включена возможность подачи ходатайств, заявлений, объяснений, отводов и жалоб в рамках исполнительных производств, - рассказал Дмитрий Аристов. - Произошли изменения в рамках нашей государственной услуги по предоставлению информации о ходе исполнительного производства. Расширен состав предоставляемых сведений, и сокращен до 30 секунд срок их предоставления. По оценкам экспертов данный сервис является самым быстрым на портале госуслуг - более 90 процентов запросов исполняется за 3 секунды. Уже сейчас обрабатывается более 30 тысяч запросов в сутки. Обеспечена возможность уведомления граждан о вынесенных процессуальных решениях посредством ЕПГУ".

Заявление прозвучало в ходе коллегии ведомства. "Основная наша дальнейшая задача - внедрение "реестровой модели" принудительного исполнения. Это позволит исключить бумажный документооборот и осуществлять принудительное исполнение на основе юридически значимой информации в ГИС ГМП", рассказал Дмитрий Аристов.

Также во взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации проводится работа по созданию единых зон приема граждан. В 42 территориальных органах ФССП России на базе имеющихся или предоставленных помещений уже организованы 53 зоны приема.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст ФССП Государственные интернет-услуги

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