Илон Маск за день потерял почти 10 миллиардов долларов

Состояние американского бизнесмена Илона Маска за четверг сократилось на 9,9 миллиарда долларов, следует из рейтинга Forbes Real-Time. В результате предприниматель опустился на третье место в рейтинге самых богатых людей планеты.

Первое место занимает основатель Amazon Джефф Безос (за день - минус 5,7 миллиарда). На второй строчке - владелец Louis Vuitton Бернар Арно (минус 525 млн.)

В первой десятке увеличить состояние смог лишь инвестор Уоррен Баффет (плюс 505 миллионов долларов, шестое место).

Всего же состояние десяти богатейших людей мира за четверг упало почти на 23,5 миллиарда долларов. Причиной стали распродажи на фондовых рынках. Так, акции Tesla упали в цене на 6,9%.