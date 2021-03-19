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19.03.2021 11:41
Рубрика: Экономика

Илон Маск за день потерял почти 10 миллиардов долларов

Текст: Василий Кошкин
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Состояние американского бизнесмена Илона Маска за четверг сократилось на 9,9 миллиарда долларов, следует из рейтинга Forbes Real-Time. В результате предприниматель опустился на третье место в рейтинге самых богатых людей планеты.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
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Первое место занимает основатель Amazon Джефф Безос (за день - минус 5,7 миллиарда). На второй строчке - владелец Louis Vuitton Бернар Арно (минус 525 млн.)

В первой десятке увеличить состояние смог лишь инвестор Уоррен Баффет (плюс 505 миллионов долларов, шестое место).

Всего же состояние десяти богатейших людей мира за четверг упало почти на 23,5 миллиарда долларов. Причиной стали распродажи на фондовых рынках. Так, акции Tesla упали в цене на 6,9%.

Экономика Бизнес Крупные компании

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