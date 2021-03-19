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Рубрика: В мире

Ирландская учительница прожила 2 месяца на еде, собранной из мусорных баков

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)

Ирландская учительница прожила два месяца исключительно на продуктах, найденных ею в мусорных ящиках супермаркетов. 39-летняя Иде Мхик Габхан, проживающая в Дублине, признается, что мысль о выбрасывании абсолютно свежей и качественной еды вызывает у нее возмущение. В мусорных контейнерах супермаркетов она находит вполне свежие фрукты, овощи, мясо, готовые блюда и даже шоколадные конфеты.

Фото: Pascal Pochard Casabianca / AFP
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Иде работает учителем математики в средней школе. Два месяца питания выброшенной в помойки едой сэкономили ей около 700 фунтов стерлингов. При этом педагог вовсе не испытывала смущения от того, каким способом она кормит себя: "Я вполне открыто говорю об этом на работе", - говорит Иде. Миссис Габхан признает, что такое занятие может показаться людям странным. Однако ее 38-летний муж Сиаран не возражает против необычных ночных вылазок на продуктовые свалки супермаркетов. Школьная учительница не страдает предрассудками: "В конечном счете то, что я достаю из мусорных ящиков, это те же продукты, что стоят на полках супермаркетов. Я просто хочу продемонстрировать людям огромное количество выброшенной в отходы, вполне пригодной для употребления еды, и то, насколько этого разбазаривания можно было бы избежать".

Школьная учительница поясняет: "Вы спасаете от выброса то, что может накормить человека. После Рождества все рождественские конфеты выбрасываются в мусорные ведра, даже если у них не истек срок годности. Я съела очень много шоколадных оленей. Иногда перед Рождеством они выбрасывают обычный шоколад, чтобы оставить место на полках для рождественских изделий, потому что они выглядят более привлекательно. То же самое случается после Хэллоуина и Пасхи".

"Неоправданно выброшенные пищевые отходы - это серьезная проблема, и с ней нужно бороться, - говорит учительница. - Я считаю, что мы и общество в целом должны измениться. Я хочу показать людям, как мы можем остановить небрежное отношение к нашей еде и прекратить выбрасывать продукты в мусорные контейнеры."

В мире Европа Ирландия

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