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Рубрика: Спорт

Итальянец Хофер выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Швеции

Текст: Артур Нанян
Итальянский биатлонист Лукас Хофер стал победителем спринта на последнем этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Фото: Anders WIKLUND / TT News Agency / AFP Фото: Anders WIKLUND / TT News Agency / AFP
Фото: Anders WIKLUND / TT News Agency / AFP
Фото: Tom Weller/DeFodi Images via Getty Images
Российские биатлонистки потеряли максимальную квоту в КМ по итогам сезона

Хофер преодолел дистанцию 10 километров за 22 минуты 27,1 секунды, ни разу не промахнувшись на двух огневых рубежах. Вторым финишировал представитель Швеции Себастьян Самуэльссон (+4,0 секунды), замкнул тройку лидеров норвежец Тарьей Бе (+14,4).

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 11-е место. К слову, Гараничев показал свой лучший результат в сезоне. Что касается остальных наших биатлонистов, то Матвей Елисеев финишировал 21-м, Эдуард Латыпов - 23-м, Александр Логинов - 26-м, Кирилл Стрельцов - 64-м, Карим Халили - 68-м.

По итогам сезона победителем спринтерского зачета Кубка мира стал норвежец Йоханнес Бе: в его активе 359 очков. Второе и третье места заняли его соотечественники - Стурла Легрейд (319) и Тарьей Бе (318). Лучшим из россиян стал Латыпов, который расположился на 16-й позиции (177).

Спринт в Эстерсунде был последней гонкой, вошедшей в зачет Кубка наций. Российская команда сохранила максимальную квоту на новый сезон Кубка мира, заняв четвертое место (6833 очков). Первой в зачете стала Норвегия (8061), далее идут французы (7298) и немцы (6978).

Добавим, что этап в Швеции завершится 21 марта.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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