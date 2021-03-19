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Рубрика: В мире

Кипр разрешил въезд россиянам с 1 апреля без карантина

Текст: Иван Черноусов
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Кипр разрешил въезд россиянам с 1 апреля без карантина. Об этом сообщил министр туризма острова Саввас Пердиос.

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"Прошлый год был тяжелым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше, и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь открываем российский рынок. Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина. Правда, останется требование сдавать ПЦР-тесты", - цитирует "Интерфакс" видеообращение Пердиоса к турагентствам.

По словам министра туризма Крыма, тесты на коронавирус сейчас требуются практически во всех странах. Управляющий директор туроператора TEZ TOUR Иван Лавров отметил, что ПЦР-тесты россиянам нужно сдавать дважды - не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр и по прибытии на остров.

"Кипр является одним из наиболее востребованных направлений у россиян. Мы, как и все наши партнеры на Кипре, чрезвычайно рады возвращению туризма из России на остров", - отметил Лавров.

В мире Европа Кипр Пандемия коронавируса COVID-19

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