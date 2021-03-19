МИД РФ: На Западе появилась "фриковая дипломатия"

Западные лидеры и политики жестко отвергают любые альтернативные мнения и взгляды не только на мировые, но и на собственные, внутренние проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.

"Реальная, осмысленная политика подменяется угрозами привлечь к ответу всех несогласных, как во внешних, так и во внутренних делах", - отметил Сергей Лавров. "Идет на поводу у ястребов": Историк из США оценил оскорбления Байдена в адрес Путина Он также обратил внимание на то, что в арсенале западных политиков сформировался новый тренд на "фейковую" дипломатию. "Западные коллеги для сохранения своих геополитических позиций активно используют широкий набор абсолютно нелегитимных инструментов, от силового давления до односторонних санкций. Все шире используется изобретение различных небылиц, выдвижение обвинений, доказательства которых предоставлять высокомерно отказываются, да их, судя по всему, и нет. В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковым новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале западных лидеров появился новый феномен - фейковая, а порой и фриковая дипломатия", - подчеркнул российский министр. Трансляцию мероприятия в Youtube вел RT.