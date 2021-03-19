Новости

Мишустин освободил Храмова от должности первого замглавы Минприроды 19:00
В Москве весной высадят 10 миллионов цветов 19:00
За два месяца 2021 года производство птицы и яиц снизилось 19:00
Росстат отметил снижение безработицы шестой месяц подряд 19:00
За зиму в столице выпало 174 см снега 18:57
"Лига справедливости Зака Снайдера" собрала на КиноПоиске 400 тысяч зрителей 18:56
Правительство РФ перезапустит работу с экспертами и общественностью 18:51
В Гонконге мужчина скончался после прививки вакциной BioNTech 18:49
Приезжий устроил в Новой Москве поножовщину из-за места на парковке 18:33
Финляндия приостановила использование вакцины от AstraZeneka 18:19
Норвежского премьера обвиняют в нарушении антиковидных мер 18:16
Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным конституцию РБ "в общих чертах" 18:12
Глава банка ВТБ считает биткоин обреченным 18:06
Байден выдвинул бывшего сенатора-космонавта на должность руководителя NASA 17:51
Москалькова выразила соболезнования близким погибших при взрыве в Химках 17:11
На подмосковной части Лосиного острова спасли оленя 17:01
Пол Маккартни написал вторую книгу про Дедулета 16:57
В Сочи вынесли приговор мужчине, напавшему на собаку с ножом 16:37
В ОДКБ осудили иностранное вмешательство в избирательные процессы 16:33
СК возбудил дело против сотрудника полиции и адвоката за взятку 16:25
Банк России ожидает снижения темпов инфляции в апреле 16:18
В Горячем Ключе экс-участкового полиции будут судить за взятку 16:13
Семье директора златоустовской школы помогли погасить ипотеку 16:08
Лукашенко: Гарантирую - у вас будут другие президенты 16:05
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Швеции 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
19.03.2021 18:56
Рубрика: Культура

"Лига справедливости Зака Снайдера" собрала на КиноПоиске 400 тысяч зрителей

Текст: Сусанна Альперина

Фильм "Лига справедливости Зака Снайдера", чуть не обрушивший сервис HBO Max в день премьеры - 18 марта, и в России показал супергеройские результаты. Лента за первый день после премьеры собрала на КиноПоиске HD 400 тысяч зрителей. Это в 1,5 раза больше, чем версия фильма 2017 года. И ровно столько же зрителей, сколько собрал в России самый кассовый у нас фильм по комиксам DC "Джокер" в 2019 году в день премьеры в кинотеатрах.

Фото: www.kinopoisk.ru
"Лига справедливости" Зака Снайдера будет разбита на шесть глав

В релизе, распространенном КиноПоиском HD, говорится о том, что рейтинг фильма - 8,4 (68 тысяч оценок). "Снайдеркат" (так называют фильм) уже вошел на платформе в топ-250 и занял 60-е место.

Напомним, что альтернативную версию фильма 2017 года от режиссера Зака Снайдера зрители ждали 4 года. "Лига справедливости Зака Снайдера" - одна из самых дорогих режиссерских версий в истории кино.

Справка "РГ"

Именно Зак Снайдер запустил киновселенную DC: в 2013 году снял "Человека из стали", а в 2016-м - "Бэтмена против Супермена". Постановщик хотел продолжить историю в "Лиге справедливости", но на этапе постпродакшена был вынужден покинуть проект. Работу над картиной закончил Джосс Уидон ("Мстители"), но фанаты Вселенной DC остались недовольны его версией и после премьеры запустили петицию с требованием выпустить фильм в том виде, в котором его задумал Снайдер. Позже к этим призывам присоединились звезды фильма Галь Гадот и Бен Аффлек. Весной 2020 года стало известно, что "Лига Справедливости Зака Снайдера" все же увидит свет.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность новой "холодной войны" с США
Российскую вакцину "Спутник V" будут выпускать в Индии
Роскомнадзор: Twitter не реагирует на требования об удалении запрещенной информации
Эрдоган назвал элегантным ответ Путина на заявления Байдена
В Европе началась третья волна COVID-19
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"