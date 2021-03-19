"Лига справедливости Зака Снайдера" собрала на КиноПоиске 400 тысяч зрителей

Фильм "Лига справедливости Зака Снайдера", чуть не обрушивший сервис HBO Max в день премьеры - 18 марта, и в России показал супергеройские результаты. Лента за первый день после премьеры собрала на КиноПоиске HD 400 тысяч зрителей. Это в 1,5 раза больше, чем версия фильма 2017 года. И ровно столько же зрителей, сколько собрал в России самый кассовый у нас фильм по комиксам DC "Джокер" в 2019 году в день премьеры в кинотеатрах.

В релизе, распространенном КиноПоиском HD, говорится о том, что рейтинг фильма - 8,4 (68 тысяч оценок). "Снайдеркат" (так называют фильм) уже вошел на платформе в топ-250 и занял 60-е место.

Напомним, что альтернативную версию фильма 2017 года от режиссера Зака Снайдера зрители ждали 4 года. "Лига справедливости Зака Снайдера" - одна из самых дорогих режиссерских версий в истории кино.

Справка "РГ"

Именно Зак Снайдер запустил киновселенную DC: в 2013 году снял "Человека из стали", а в 2016-м - "Бэтмена против Супермена". Постановщик хотел продолжить историю в "Лиге справедливости", но на этапе постпродакшена был вынужден покинуть проект. Работу над картиной закончил Джосс Уидон ("Мстители"), но фанаты Вселенной DC остались недовольны его версией и после премьеры запустили петицию с требованием выпустить фильм в том виде, в котором его задумал Снайдер. Позже к этим призывам присоединились звезды фильма Галь Гадот и Бен Аффлек. Весной 2020 года стало известно, что "Лига Справедливости Зака Снайдера" все же увидит свет.