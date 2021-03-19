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Лина Хиди сыграет в сайфай-триллере про маяк на краю Вселенной

Новости
    19.03.2021, 12:01
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ GameofThrones Фото: youtube.com/ GameofThrones
Фото: youtube.com/ GameofThrones

47-летняя английская актриса Лина Хиди, Серсея из "Игры престолов", подписалась на новый жанровый сериал.

Фото: youtube.com/ Joris Faucon Grimaud
Трейлер: у "Гарри Поттера" появится приквел о Волан-де-Морте

Как передает Deadline, Хиди сыграет главную женскую роль в научно-фантастическом триллере канала АМС "Маяк 23" (Beacon 23), в основе сценария которого - одноименный роман-бестселлер Хью Хауи 2015 года, изначально бывший циклом из пяти рассказов и после собранный автором в единый том.

Действо развернуто в XXIII веке. В центре истории два человека, оказавшиеся в западне на задворках изученной части Вселенной. Лина сыграет женщину по имени Астер, которая таинственным образом является к одинокому и страдающему посттравматическим расстройством (после войны с инопланетянами) смотрителю космического маяка.

После чего меж ними разворачивается психологическая борьба, поскольку смотритель не знает о мотивах гостьи и не может понять, друг она или враг.

Согласно уточнению издания, Лина выступит сопродюсером предприятия. Наряду с Заком Пенном ("Мстители", "Первому игроку приготовиться"), у которого также функции сценариста и шоураннера.

Впервые о конкретных планах на экранизацию книги стало известно осенью прошлого года. Да датам и остальному касту информации еще нет.

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