Лукашенко: Гарантирую - у вас будут другие президенты

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам с просьбой "потерпеть" и пообещал, что у жителей страны будут другие президенты. Об этом глава республики заявил в ходе сегодняшнего визита в Гродненскую область, где посетил предприятие "Молочный мир".

"Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения", - приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

Он также напомнил, что в Беларуси есть люди, "которым многое не нравится". "Надо потерпеть. Подавляющее большинство хотят жить мирно и спокойно. Социологические исследования показывают, что люди боятся потерять стабильность и порядок в стране. Это дорогого стоит. Люди поняли, что они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя", - заключил Лукашенко.